«Вакцина вводится в двух дозах. Вторую дозу вакцины можно вводить до 56 дней».

Как сообщает АПА, об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова в своем выступлении на тему «Сертификат COVID-19».

Она отметила, что если по каким-то причинам человек не смог сделать прививку спустя 28 дней, то можно привиться позже:

«Если после второй дозы прошло 56 дней, то человек должен снова получить 1 и 2 дозы вакцины спустя 6 месяцев».

Наиля Дашдамирова также отметила, что в ряде стран проводятся предварительные испытания, связанные с введением двух доз разных вакцин. Однако рекомендуется вводить две дозы одной и той же вакцины, так как то еще находится в стадии клинических испытаний.