С 17 августа жители Грузии могут бесплатно получить COVID-карточку в Домах юстиции и общественных центрах по всей стране. Информацию об этом распространил Минюст страны, передают грузинские СМИ.

Для подачи заявки достаточно ID карты, услуга бесплатная. Также предлагается услуга апостиля, благодаря которому COVID-карточки будут легитимными и за пределами Грузии.

Напомним, на фоне беспрецедентно высокой статистики инфицирования и слабых темпов вакцинации эпидемиологи начали говорить о том, что с сентября для привитых граждан могут заработать льготные условия на посещение досуговых объектов, фитнесс-центров и пр.