Минтруда упрощает систему управления реабилитационными учреждениями

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана разработало подсистему для управления подведомственными реабилитационными учреждениями.

Об этом в понедельник сказал Trend директор департамента по организации реабилитации и производства Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации Чингиз Гаджиев.

По его словам, подсистема проходит тестирование, после чего ее внедрят во всех реабилитационных учреждениях.

Он добавил, что в подсистему будет включена вся информация о медицинской и психологической реабилитации.

«После ее запуска начнется регистрация процессов, протекающих в реабилитационных учреждениях. Запись больного на прием, прием у врача, результаты анализов, проведение лечебных процедур, назначение лекарственных препаратов — все это будет отражено в системе. Ранее эти данные записывались в анамнезе, который каждый раз нужно было пересматривать, если больному требовалась определенная информация. Новая электронная подсистема позволит получить эти данные автоматически», — сказал Гаджиев.