Минск не хочет больше платить российским нефтяным компаниям премию

Беларусь направила предложения о покупке нефти на Украину, в Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны.

«Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, — сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. — Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти».

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. «Мы сейчас занялись этим вопросом», — добавил он.

Крутой также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме. (ТАСС)