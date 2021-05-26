«Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем – потому что не за что. Мы также отдаем себе отчет, что объективная информация наших обвинителей не интересует. Им не нужна объективная информация. Они запустили маховик», — приводит слова Лукашенко газета «СБ. Беларусь сегодня» на своем сайте.