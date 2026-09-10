Власти Молдовы и Норвегии заявили, что во вторник вылет президента Украины Владимира Зеленского из Кишинева задерживался из-за проникновения российских дронов в молдавское воздушное пространство.

В среду Зеленский посетил похороны норвежского короля Харальда V, умершего в возрасте 89 лет. Вскоре после церемонии он покинул Норвегию и отправился в Канаду c остановкой в Исландии.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал национальному общественному вещателю NRK: «В его самолет чуть не попал дрон, когда он взлетал из Молдовы. Это реальность, с которой ему приходится иметь дело».

Источник агентства AFP в Офисе президента Украины назвал заявления о риске для Зеленского «преувеличением». «В Молдове была тревога, когда дрон вошел в молдавское и румынское воздушное пространство», — отметил собеседник агентства.

Но собеседник британской газеты Financial Times, который находился на борту президентского самолета, подтвердил слова премьер-министра Норвегии об угрозе и предположил, что это был российский дрон типа «шахед» с реактивным двигателем.

Позднее в Минобороны Молдовы рассказали «Суспільне», что дрон определили как «шахед».

Неназванный украинский чиновник в интервью FT не исключил, что дрон мог быть нацелен на борт украинского президента, поскольку приблизился к самолету достаточно близко.

По данным собеседника FT, Зеленский предложил поднять в воздух украинский истребитель F-16, чтобы сбить дрон. Украинские власти начали расследование инцидента, сказано в публикации.

Пострадавших и повреждений в результате падения дрона не было.

Государственный секретарь при премьер-министре Норвегии Бхануджа Расиах сказала NRK: «Неизвестно, насколько близко к его самолету находились дроны».