Минсельхоз претерпел структурные изменения: решит ли такой шаг многолетние проблемы?

Структурные преобразования в системе управления, как правило, преследуют две ключевые цели. Во-первых, речь о снижении транзакционных издержек, вызванных нарушениями в синхронизации цепи управления, как внутри организации, так и между соподчиненными структурами. А во-вторых, подобные сдвиги направлены на преобразование управленческой системы под влиянием новых реалий, происходящих в поле ее деятельности, сказал # гостевой профессор Зигенского Университета (Германия) Муслим Ибрагимов по поводу охвативших главное сельскохозяйственное ведомство изменений.

Под занавес прошлой недели Министерство сельского хозяйства претерпело структурные изменения в русле усиления деятельности действующего при этом ведомстве Агентства аграрных услуг.

Постановлением правительства от 7-го мая создан Аграрный учебный центр при Агентстве аграрных услуг. Новый центр образован на базе восьми региональных Центров аграрной науки и инноваций. В довесок этому при агентстве создан Центр здоровья животных и ветеринарных услуг. Сюда вошли Республиканская экспедиция по борьбе с эпизоотическими и зоонозными заболеваниями, Государственное ветеринарное управление на железных дорогах и районные (городские) ветеринарные управления.

На базе трех предприятий (Республиканский центр защиты растений, Центр фумигации (нейтрализации) и Полигон пестицидов Джанги) учрежден Центр защиты растений и фумигации (нейтрализации), который также передан в подчинение Агентства аграрных услуг. В то же время агрохимические лаборатории, действующие в 11-ти регионах страны, присоединились к Центру лаборатории, экспертизы и сертификации при Агентстве аграрных услуг. Кроме того, приняты решения о переподчинении Центральной референс лаборатории третьего уровня биобезопасности к Научно-исследовательскому институту (НИИ) ветеринарии Министерства сельского хозяйства, а Азербайджанского опытно-испытательного и ремонтного завода – ОАО Aqroservis.

Центр аграрной науки и инноваций переименован на Центр аграрной науки, а печатные издания Минсельхоза (газета «Aqroinfo» и журнал «Аграрная наука Азербайджана») переданы в подчинение Центра аграрных исследований (юридическое лицо публичного права). В результате всего этого в структуру Минсельхоза входят 9 финансируемых из государственного бюджета НИИ и пр. юридические лица. Сообщается, что новшества понадобились для совершенствования структуры Министерства сельского хозяйства, устранения параллелизма в деятельности подведомственных образований, а также создания эффективной системы регулирования, оптимизации и организации контроля качества при реализации государственных услуг.

«Применительно к подвижкам в структуре Агентства аграрных услуг, перечисленные факторы полностью укладываются в рамки совершенствования управленческой системы, — сказал ученый. – Здесь также важно учесть технологическую целесообразность эффективности данной структуры. Ведь, как известно, сельское хозяйство по своей технологической специфике придерживается четкой периодичности. Это означает, что в зависимости от цикла производства сельхозпродукции аграрные услуги должны предоставляться своевременно. В этом отношении, опять же, возникает проблема синхронизации между соподчиненными структурами, предоставляющими ту или иную услугу агропродуцентам в рамках одной организации. При этом эффективность такой структуры будет непосредственно отражаться на их результатах».

Главной предпосылкой структурных преобразований является необходимость интеграции научно-исследовательской деятельности и профессионального обучения непосредственно в производственной сфере, уверен Ибрагимов. Именно для этого создан Аграрный учебный центр при Агентстве аграрных услуг. Помимо этого, в систему этого агенства вошли структуры, непосредственно отвечающие за мероприятия по защите растений и предупреждение болезней сельскохозяйственных животных. Такой подход оправдан, поскольку Министерство за последние несколько лет четко выделило те важнейшие проблемы, которые в наибольшей степени негативно сказываются на эффективности производства в отраслях растениеводства и животноводства. Наконец, в сфере защиты растений и профилактики болезней сельхозяйственных животных сегодня используются новейшие подходы, требующие тщательного изучения и применения в производстве. По словам специалиста, это также относится к агрохимическим лабораториям, непосредственно участвующим в мониторинге плодородия почв:

«Изменения также коснутся АО «Агросервис», функциональность которого планируется усилить путем присоединения к нему Опытно-испытательного и ремонтного завода. Думаю, эта структура должна играть ведущую роль в обслуживании и в испытаниях производственно-технологической инфраструктуры, — продолжил профессор. – Считаю, что упомянутые преобразования полностью вписываются в стратегию Министерства, направленную на сращивание важнейших столпов аграрной сферы экономики Азербайджана. Интеграция науки, образования и производства даст серьезный эффект».

В тоже время необходимо затронуть проблему кадрового обеспечения всей системы аграрного управления, говорит собеседник:

«К сожалению, очень часто структуры создаются без учета профессионального уровня работников и это чревато проблемой нарушения синхронизации исполнения обязанностей. Ведь низкая эффективность какого-либо звена целостной системы может привести к негативным последствиям. В сельскохозяйственном производстве, а именно в период активного производственного цикла, такое допускать нельзя ни при каких обстоятельствах. Думаю, эти новшества также помогут определиться с тем, в каких направлениях необходимо улучшать профессиональный уровень. Считаю, что на следующем своем этапе преобразования могут затронуть сферу среднего и высшего профессионального образования».