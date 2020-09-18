Минобразования заявило, что проведение занятий 5 раз в неделю в очной форме недопустимо

С 15 сентября в нашей стране стартовал 2020-2021 учебный год. В связи с пандемией занятия проводятся как в очной, так и в дистанционной форме. Согласно установленным правилам, I-IV классы начали учебный год в очной и дистанционной формах, V-XI классы — в дистанционной форме.

Как сообщили АПА в Министерстве образования, организация в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях учебного и учебно-воспитательного процесса в период карантина осуществляется на основании соответствующего постановления Кабинета министров. Так, в общеобразовательных учреждениях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района занятия проводятся 2 раза в неделю, а в других городах и районах — 3 раза в неделю.

Однако в социальных сетях озвучиваются мнения о том, что в некоторых частных общеобразовательных учреждениях занятия проводятся 5 раз в неделю в очной форме. Было отмечено, что это является несоблюдением соответствующих постановлений Кабинета министров в связи с организацией обучения. Все вопросы, связанные с организацией обучения в учебных заведениях, находятся под контролем Министерства образования, и в случае подтверждения такого рода случаев, будут приняты соответствующие меры.