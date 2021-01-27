Минобразования о причине проведения занятий в школах 3 раза в неделю

Министерство образования Азербайджана внесло ясность в причину проведения занятий в начальных классах 3 раза в неделю.

Заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства Вафа Ягублу сообщила, что в начальных классах школ Баку, Сумгайыта и Абшерона занятия будут проводиться 3 раза в неделю без учета плотности учащихся.

По ее словам, причиной такого решения является то, что жители этих территорий относятся к группе риска, а с учетом этого, следует сократить и внутригородские передвижения: «Что касается регионов, если позволит плотность учеников в классе, занятия будут проводиться 3 раза в неделю. Если все будет в порядке, и учащимся создадут условия, чтобы за каждой партой мог сидеть один ученик, тогда занятия будут проводиться 5 раз в неделю».(Report)

| 2021-01-27T18:51:38+04:00 27 января 2021, 20:10|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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