Вооруженные силы России уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине. Об этом сообщил журналистам субботу официальный представитель Минобороны Конашенков.

По его словам, удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования был нанесен утром в субботу, 2 апреля. Конашенков уточнил, что с НПЗ осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

За ночь российская авиация поразила 67 военных объектов Украины, в частности, два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, девять орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники Вооруженных сил Украины.

В Минобороны уточнили, что всего с начала проведения специальной операции уничтожены 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

О начале спецоперации России на Украине было объявлено 24 февраля (lenta. ru)