5 августа в 23:00 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Юхары Загалы Басаркечарского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Истису Кельбаджарского района.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской армии нет.

Ответным огнем обстрел противника был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями Азербайджанских войск.