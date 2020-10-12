Минобороны: ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района

Территория Агдамского района подверглась обстрелу вооруженных сил Армении.

Об этом сообщает Министерство обороны.

| 2020-10-12T08:47:00+04:00 12 октября 2020, 08:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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