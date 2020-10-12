Минобороны: ВС Армении обстреливают территорию Агдамского района View Larger Image Территория Агдамского района подверглась обстрелу вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Министерство обороны. Редакция| 2020-10-12T08:47:00+04:00 12 октября 2020, 08:47| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Азербайджанская Армия освобождает оккупированные…Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN TürkМинобороны: армяне продолжают обстрел…ВС Армении продолжают снайперский и пулеметный… В рубрике Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир Gallery Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир 12 октября 2020, 09:33 Азербайджанские войска сохраняют преимущество по всему фронту Gallery Азербайджанские войска сохраняют преимущество по всему фронту 12 октября 2020, 09:07 Джейхун Байрамов проинформировал иностранных дипломатов в нашей стране о нападении Армении Gallery Джейхун Байрамов проинформировал иностранных дипломатов в нашей стране о нападении Армении 12 октября 2020, 01:50 Группа местных журналистов посетила освобожденное от оккупации село Талыш — ВИДЕО Gallery Группа местных журналистов посетила освобожденное от оккупации село Талыш — ВИДЕО 12 октября 2020, 00:48 Кыргызский журналист: «Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов» Gallery Кыргызский журналист: «Ситуация очень неустойчива из-за низкого профессионализма правительства, президента, депутатов» 11 октября 2020, 22:04