В поселке Гузанлы Агдамского района начал функционировать новый Центр социальных услуг при Агентстве социальных услуг.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что Центр, оснащенный специальным оборудованием и принадлежностями, будет обслуживать до 50 детей в месяц.

Здесь специалисты оказывают психологические, педагогические, логопедические и активные терапевтические услуги детям с инвалидностью, а также детям из других уязвимых групп.

Напомним, что в настоящее время по стране функционируют 5 подобных центров социальных услуг (Абшерон, Сабунчу, Нариманов, Ясамал, Агдам) и один кабинет социальных услуг (город Сумгайыт). В этих центрах за прошедший период 1059 человек были обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами. В настоящее время 239 человек пользуются соответствующими услугами.