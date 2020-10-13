Минобороны: Уничтожено большое количество живой силы и техники противника

В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 «Град», один ЗРК «Тор-М2КМ», одна ЗСУ-23-4 «Шилка», две БМП-2, три пушки 2А36 Гиацинт-B, одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица-пушка Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника.

Согласно полученной информации, в ходе боевых действий личный состав, занявший позиции на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении, был уничтожен, живая сила 1-го мотострелкового полка численностью до одной роты была заманена в засаду, передвигающаяся автомобильная техника была уничтожена», — отметили в оборонном ведомстве.