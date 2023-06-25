Украинские военные в субботу начали наступление в Донецкой области сразу на нескольких направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По её словам, идёт наступление в направлении Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки, Курдюмовки. Речь идёт о Бахмутском направлении, где – после взятия самого города российскими войсками в мае –украинские военные имели инициативу.

«По всем направлениям есть продвижение вперёд», – пишет Маляр. Какие-либо детали не приводятся. Минобороны России не комментировало сообщение.

Командир Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий заявил, что в ходе боёв украинские военные разгромили российский батальон и полностью взяли под контроль западный берег канала Северский Донец-Донецк.

В условиях активных боевых действий проверить утверждения сторон не представляется возможным.

Бои, по словам Маляр, идут также на южном направлении, где украинские войска также ведут наступление.

Связано ли начало наступления под Бахмутом с тем, что в России произошла попытка вооружённого мятежа наёмников ЧВК «Вагнер», в сообщении замминистра обороны Украины не говорится. Президент Украины Владимир Зеленский в своём вечернем видеообращении, однако, обратился к россиянам на русском языке, имея в виду выступление «Вагнера».

«Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то… Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Всё зло, все потери, вся ненависть – он это сам распространяет. И чем дольше ещё он сможет перебегать между своими бункерами – тем больше потеряете вы все… все, кто связан с Россией, – сказал, в частности, Зеленский, имея в виду Владимира Путина. – Чем дольше будет этот человек в Кремле – тем больше будет катастроф», – сказал он, отметив также, что «сегодня весь мир увидел, что хозяева России ничего не контролируют». (svoboda.org)