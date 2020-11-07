Минобороны Турции: Мы и впредь будем рядом с нашими азербайджанскими братьями

«Мы и впредь будем и впредь поддерживать наших азербайджанских братьев в справедливой борьбе». Об этом сказала заведующая отделом по связям с общественностью Министерства обороны Турции Шебнем Актоп.

Напомнив, что Армения с 27 сентября Армения совершает атаки против Азербайджана, официальный представитель министерства подчеркнула, что государство-оккупант, нацеленное на мирных жителей, обстреливающее населенные пункты и тем самым нарушающее требования международного права, также совершает военные преступления:

«В результате обстрелов до сегодняшнего дня погиб 91 гражданин Азербайджана, 404 получили ранения», — отметила она, пишет АПА.