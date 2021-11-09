Министерство обороны распространило заявление в связи с информацией в средствах массовой информации Армении о незаконном визите министра обороны Аршака Карапетяна на территорию Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Как сообщили в Министерстве обороны, визит министра обороны Армении без разрешения на территорию Азербайджана, проведение встреч с незаконными армянскими формированиями и высказывание мнения об их боеготовности является военно-политической провокацией:

«Этот провокационный визит министра обороны Армении был преднамеренно осуществлен накануне годовщины трехстороннего заявления, подписанного Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года.

Этим военно-политическое руководство Армении, грубо нарушая положения трехстороннего заявления, стремится дестабилизировать обстановку в регионе и бросить тень на деятельность российских миротворцев.

Армянское военное руководство вместо того, чтобы сделать выводы из тотального поражения в 44-дневной Второй Карабахской войне, приспособиться к новой геополитической ситуации в регионе, укреплять мир и безопасность, вместо этого предпринимает попытки дешевых военных авантюр с целью внутреннего потребления.

Этот визит министра обороны Армении в очередной раз демонстрирует, что Армения продолжает оказывать прямую поддержку незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджанской Республики, агрессивному сепаратизму и террористическим актам. В то же время на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, продолжает оставаться присутствие элементов вооруженных сил Армении.

Хотим напомнить министру обороны Армении о судьбе его бывших коллег и других армянских генералов, выступивших с утопическими заявлениями о «непроходимой линии Оганяна», «новые войны — новые территории».

Предупреждаем военно-политическое руководство Армении, что в случае повторения подобных незаконных визитов на азербайджанские территории, руководствуясь законами Азербайджанской Республики, будут приняты необходимые меры в целях предотвращения агрессивного сепаратизма и террористических провокаций».