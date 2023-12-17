По информации Национальной гидрометеорологической службы МЭПР, до 18 декабря на территории Азербайджана прогнозируется дождливая погода, значительное понижение температуры и сильный ветер.

В этой связи Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению с просьбой соблюдать соответствующие правила безопасности.

Отмечено, что при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электростолбами и электропроводами, высокими деревьями. Также, учитывая трудности, вызванные сильным ветром при тушении пожаров, в ветреную погоду следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, в холодную и дождливую погоду значительно увеличивается использование газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электрической сети, а также использование неисправных и самодельных газовых и электрических отопительных приборов, невнимательность могут привести к пожару, а также создать угрозу угарного газа. Поэтому следует воздержаться от использования неисправных, нестандартных или самодельных отопительных приборов, не перегружать электрическую сеть, не оставлять без присмотра включенные отопительные приборы, не оставлять в непосредственной близости от них легковоспламеняющиеся материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Электроотопительные приборы следует использовать в соответствии с инструкциями (рекомендациями) заводов-производителей.

Помните: пренебрежение правилами создает угрозу для жизни!

В случае опасности звоните 112!».