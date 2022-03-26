На протяжении нескольких последних дней многим россиянам поступают телефонные звонки, в которых голос автоответчика сообщает об их вызове в военный комиссариат. Все они осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб, предупредил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты Министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует», — подчеркнул он (lenta.ru)