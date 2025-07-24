Китай не выступает для ЕС в качестве источника вызовов, в китайско-европейских отношениях нет кардинальных противоречий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Вызовы, с которыми на текущий момент сталкивается ЕС, не исходят от Китая. Между КНР и Евросоюзом нет фундаментальных противоречий в интересах, как и геополитических конфликтов», — приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который в четверг принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту.