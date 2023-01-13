Министерство обороны России выступило с «разъяснением» об участии различных подразделений в боях за Соледар. В сообщении ведомства в официальном телеграм-канале говорится, что при штурме города участвовали бойцы ЧВК «Вагнер».

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера», — говорится в сообщении Минобороны.

Также в сводке министерства сообщается, что наступление на данном направлении, «завершившиеся овладением городом Соледар», осуществлялись «разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану».

Ранее сегодня днем Минобороны отчиталось о взятии города, не упомянув в ней о роли «ЧВК Вагнера», чем вызвало всплеск обсуждений в социальных сетях.

Глава так называемой «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев заявил: «Читаю с удивлением сводку Минобороны. Не было ни одного десантника на Соледаре, десантники это сами подтверждают. Соледар был взят исключительно усилиями бойцов «ЧВК Вагнер». И не нужно оскорблять бойцов тем, что унижается их заслуга. Вы их этим демотивируете».

Евгений Пригожин так прокомментировал дневную сводку Минобороны: «Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара . И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается».