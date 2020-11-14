Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — сказал генерал.

Он добавил, что «на 14 ноября в районе проведения миротворческой операции вдоль линии соприкосновения сторон развернуты 12 наблюдательных постов российского миротворческого контингента, которыми ведется круглосуточный мониторинг обстановки».

Конашенков уточнил, что в зоне ответственности «Юг» развернуты в общей сложности 14 постов, в зоне ответственности «Север» выставлено три наблюдательных поста, «сегодня планируется завершить выставление еще пяти постов в данной зоне».

По словам Конашенкова, подразделения российской военной полиции с субботы начинают проведение патрулей в Нагорном Карабахе. «С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности «Север» и «Юг», — сказал генерал.

Официальный представитель также сообщил, что при содействии российских миротворцев в районе населенного пункта Шуша начался процесс обмена телами погибших.