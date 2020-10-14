Минобороны продемонстрировало видеозапись выхода на стартовую позицию уничтоженного ОТРК ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана продемонстрировало сегодня на брифинге для послов зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджанской Республике иностранных военных атташе и представителей международных организаций (ООН, ЕС, МККК) в нашей стране видеозапись выведения на стартовые позиции с целью нанесения удара по гражданскому населению и населенным пунктам ОТРК ВС Армении, уничтоженных подразделениями армии Азербайджана, сообщает АПА.

«12 октября с территории Армении был нанесен ракетный удар по городам Мингячевир и Гянджа. Если бы вчера ракетные комплексы не были уничтожены, эти ракеты могли бы достичь и Баку, если были бы доставлены в Нагорный Карабах, расстояние было дальше и Баку», — заявил заместитель командующего ВВС, начальник штаба ВВС, генерал-майор Икрам Алиев на брифинге.

Генерал-майор Икрам Алиев сказал, что в результате спецоперации 12 октября на территории Губадлинского района уничтожена 1 ракета «Точка-У»: «Азербайджанской армией 14 октября около 1:00 были обнаружены и уничтожены два ракетных комплекса «Эльбрус», а утром около 8:30 – еще один. Если бы ракета «Эльбрус» с дальностью стрельбы 300 км была бы доставлена в Нагорный Карабах, то она с дальностью 300 км долетела бы и до Баку. По полученным разведданным, в общевойсковых частях, расположенных в Нагорном Карабахе, таких ракет нет. Они имеются в составе 71-го ракетного полка Армении. Этот полк дислоцирован в армянском городе Степанаван».

Начальник штаба ВВС продемонстрировал запись, на которой запечатлен момент подготовки этих ракет к запуску.