Минобороны призвало пользователей соцсетей не распространять неподтвержденную информацию

В последние дни некоторые пользователи социальных сетей пытаются опережать события, делясь разными личными взглядами относительно направлений фронта, на которых проводятся операции, и текущей ситуации.
Заявляем, что такие шаги могут нарушить режим секретности и поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих.
Учитывая вышеизложенное, мы призываем пользователей социальных сетей и представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на официальную информацию Министерства обороны.

| 2020-10-19T11:01:09+04:00 19 октября 2020, 11:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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