Минобороны призвало пользователей соцсетей не распространять неподтвержденную информацию

В последние дни некоторые пользователи социальных сетей пытаются опережать события, делясь разными личными взглядами относительно направлений фронта, на которых проводятся операции, и текущей ситуации.

Заявляем, что такие шаги могут нарушить режим секретности и поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем пользователей социальных сетей и представителей СМИ не распространять неподтвержденную информацию и ссылаться только на официальную информацию Министерства обороны.