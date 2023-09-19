Призываем членов незаконных армянских вооруженных формирований сложить оружие и сдаться.

Как сообщает #, об этом в ходе брифинга заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

«Мы также рекомендуем находящимся на этой территории гражданским лицам не приближаться к незаконным армянским вооруженным формированиям и не оказывать им никакой помощи. Уведомления рекомендательного характера доставляются с помощью громкой связи и других технических средств», — отметил Эйвазов.