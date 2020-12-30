Минобороны представило видеокадры из села Алмалыг Кельбаджарского района View Larger Image Редакция| 2020-12-30T11:31:51+04:00 30 декабря 2020, 12:32| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Завотделом исполкома Кельбаджарского района АзССР:…Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и леса – ВИДЕОМинобороны представило видеорепортаж из села…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести… В рубрике Лавров: Провокаций в отношении российских миротворцев в Карабахе не совершалось Gallery Лавров: Провокаций в отношении российских миротворцев в Карабахе не совершалось 30 декабря 2020, 12:16 Джейхун Байрамов встретился с представителями ряда международных организаций Gallery Джейхун Байрамов встретился с представителями ряда международных организаций 30 декабря 2020, 10:34 Милли Меджлис обсудит сегодня ряд законопроектов в третьем чтении Gallery Милли Меджлис обсудит сегодня ряд законопроектов в третьем чтении 30 декабря 2020, 10:18 Российские миротворцы продолжат встречи с армянскими сепаратистами – испанский военный эксперт Gallery Российские миротворцы продолжат встречи с армянскими сепаратистами – испанский военный эксперт 30 декабря 2020, 10:00 Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19 Gallery Байден призвал Трампа вакцинироваться от COVID-19 30 декабря 2020, 07:16