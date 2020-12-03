Минобороны огласило данные о числе погибших в Отечественной войне

В ходе Отечественной войны погибли 2783 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана.

Как сообщили АПА в Министерства обороны, продолжается работа по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 наших военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры для их нахождению и информирования их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях лечатся 1245 наших военнослужащих.

Подробная информация об именах погибших военнослужащих, дате рождения, звании и пройденном боевом пути будет представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении.