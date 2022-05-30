Россия понесла большие потери среди своих офицеров среднего и младшего звена в войне в Украине.

Как передает УНИАН, об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

Сообщается, что младшим офицерам приходится управлять тактическими действиями самого низкого уровня, поскольку у армии не хватает кадров хорошо обученных и наделенных полномочиями военных сержантского состава, выполняющих эту роль в западных войсках.

В сводке подчеркивается, потеря значительной части молодого поколения профессиональных офицеров, вероятно, усугубит текущие проблемы с модернизацией подхода к командованию и управлению.

Как говорится в информации, батальонные тактические группы, которые создаются в Украине из уцелевших частей из нескольких подразделений, скорее всего, будут менее эффективными из-за нехватки младших командиров.

«Имеются достоверные сообщения о ряде локальных бунтов среди российских сил в Украине. Нехватка опытных командиров взводов и рот, вероятно, приведет к дальнейшему снижению боевого духа и сохранению плохой дисциплины», — говорится в сводке.