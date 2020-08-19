Минобороны Азербайджана прокомментировало заявление Сержа Саргсяна

Затронув боевые действия в апреле 2016 года в ходе выступления на сегодняшней пресс-конференции, экс-президент Армении Серж Саргсян высказал абсурдные суждения о том, что якобы в составе армии Азербайджана были военные инструкторы из Турции и Израиля.

Комментируя данное заявление Сержа Саргсяна в министерстве обороны сказали, что именно в вооруженных силах Армении широко применяется практика использования иностранных наемников из-за отсутствия призывников и мобилизационных ресурсов.

«Неудивительно, что Саргсян, оправившийся от нанесенного апрельскими боями удара лишь через четыре года, в попытке оправдать себя озвучил такую ​​чушь. Итак, с одной стороны, последствия поражения армянской армии в тех сражениях, с другой стороны, призыв парламентской комиссии установить причины и виновников этих неудач и строго наказать их заставили Саргсяна пойти на такой шаг.

Заявляем, что сегодня азербайджанская армия укомплектована профессиональными военнослужащими, обученными как в нашей стране, так и в самых престижных военных учебных заведениях мира, и имеет в своем арсенале самое современное вооружение и военную технику.

Лживые и смехотворные заявления, озвученные Саргсяном, — это тщетная попытка восстановить утраченный престиж в глазах партнеров и армянской общественности, в частности, повлиять на решения парламентской комиссии. Армянский народ должен знать, что причиной тяжелого поражения армянской армии в апрельских боях является Саргсян и его военно-политический режим.

Вновь заявляем, что Азербайджанская армия, решительно предотвратившая военную авантюру, совершенную нынешним правительством Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы, по-прежнему способна предотвратить любые провокации противника», — сказали в министерстве.