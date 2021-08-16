Распространенное армянской стороной сообщение о том, что якобы в результате обстрела подразделений азербайджанской армии погиб армянский военнослужащий, является дезинформацией, сообщает минобороны Азербайджана.

Как сообщалось ранее, 16 августа, с 09:30, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района.

«Сообщаем, что распространяя дезинформацию, противоположная сторона пытается скрыть факт убийства в Армении военнослужащего на почве внутреннего конфликта», — говорится в сообщении.