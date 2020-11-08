Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

В течение дня 7 ноября и в ночь на 8 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

Будучи не в состоянии оказывать сопротивление на фронте, противник видит выход в обстреле мирных жителей и гражданской инфраструктуры. В результате артиллерийского обстрела подразделениями вооруженных сил Армении сел Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского и Губадлинского районов за минувшие сутки, есть погибшие и раненые среди мирных жителей, повреждена гражданская инфраструктура. Азербайджанская Армия принимала ответные меры, только против легитимных военных целей противника.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 4 танка Т-72, 2 пушки Д-20 и несколько военных грузовиков с боеприпасами.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.