Минобороны: Азербайджан не применяет БПЛА против гражданского населения

«Армения, используя все возможные и невозможные способы, продолжает распространять ложную информацию для общественности. Очередной дезинформацией стало сообщение о том, что якобы 14-летний подросток, имя и фамилия которого не указывается, получил ранения в результате удара азербайджанского БПЛА».

Об этом сообщает в Минобороны Азербайджана.

«Заявляем, что ударные БПЛА, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии, используются только против военной техники вооруженных сил Армении, временно дислоцированных на оккупированных территориях Азербайджана. В очередной раз напоминаем, что, в отличие от армянских вооруженных сил, Азербайджанская Армия не применяет оружие против мирных жителей, особенно детей, женщин и стариков», — сообщили в Министерстве.