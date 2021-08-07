6 августа в 19:05, 23:30 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Истису и Йухары Айрым Кяльбаджарского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.