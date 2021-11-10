Армянская сторона в очередной раз пыталась совершить провокацию на армяно-азербайджанской государственной границе на территории Лачинского района.

Как сообщили в Министерстве обороны, днем 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, двигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям Азербайджанской армии.

«С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя тележки из металлоконструкций, перекрыла путь к позициям Азербайджанской армии на этом участке границы и пыталась укрепиться там.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, в кратчайшие сроки провели срочные мероприятия, разместив на этой территории дополнительный личный состав и боевую технику.

В результате принятых мер около 60 армянских военнослужащих оказались в окружении, все их действия были ограничены, и утром, с учетом просьбы российской стороны, азербайджанские военнослужащие создали условия для их возвращения.

Сообщаем, что очередная военная провокация армянской стороны потерпела крах», — сообщили в Минобороны.