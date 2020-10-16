Минобороны Армении: часть тел сирийских террористов съели кабаны в болотах Аракса

Поэтому Армения не может найти доказательства своим обвинениям

Министерство Обороны Армении, наконец, ответило на вопрос: “Где доказательства участия террористов в боях на стороне азербайджанской армии?”

“Точно не могу сказать о жертвах среди террористов в рядах ВС Азербайджана, но могу сказать, что их не десятки, а сотни”, – заявил представитель Минобороны Арцрун Ованнисян. Об этом сообщает сайт ArmenianReport. “Часть тел уничтоженных террористов вывозится в Сирию, часть из них остается, например, в болотах Аракса, которые могут быть съедены кабанами”, предположил Арцрун Ованнисян. Ранее он уже утверждал, что тела боевиков из Сирии становятся пищей для этих животных, которые в изобилии водятся в долине реки Аракс, на юге Карабаха, пишет Armeniasputnik.am.

С первого дня начала широкомасштабных боевых действий в Карабахе руководители Армении и некоторых других стран заявляют, что на стороне азербайджанских войск воюют сирийские террористы, перебрасываемые в зону конфликта Турцией. Президент Азербайджана Алиев это категорически отрицает, требуя предъявить хоть одно доказательство. Но кабаны Армении доказательства не оставляют.

Pressklub.az