Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространенную армянской прессой информацию о том, что пожарная машина, прибывшая на место происшествия 17 августа в 20:40 с целью тушения огня, была обстреляна подразделениями азербайджанской армии.

«Пожар, начавшийся около 18:00 на пастбище в предгорье населенного пункта Гайбалы на территории Азербайджана, где временно дислоцировались российские миротворцы, визуально наблюдался нашими подразделениями, расположенными в этом направлении на высотах.

Российские миротворцы были немедленно проинформированы, чтобы предотвратить распространение огня и своевременно потушить его.

Сообщаем, что информация, распространяемая в связи с этим армянской стороной, в частности, об обстреле подразделениями ВС Азербайджана пожарной машины, является ложной, и это не было зафиксировано российскими миротворцами», — отметили в оборонном ведомстве АР.