Генсек Совета Европы заявила о необходимости предоставления Арменией Азербайджану карт минных полей. Мария Пейчинович-Бурич отметила, что наличие мин в зоне завершенного конфликта оказывает большое влияние на жизнь людей.

«Не следует забывать, что очень важно получить карты и очистить территорию от мин. В противном случае люди не смогут туда вернуться и жить там», — заявила она на летней сессии ПАСЕ.

Приветствуя произошедший недавно обмен задержанными и картами между Азербайджаном и Арменией, генсек выразила надежду, что такие шаги будут совершаться и впредь.

Интересно, захочет ли услышать эти слова Пашинян? В принципе, после победы на выборах ему ничто не должно помешать продолжить процесс обмена карт на тех задержанных, которые еще находятся в Баку. Их десятки и, надо полагать, этого количества должно хватить на то, чтобы Армения выдала все карты минных полей на всех освобожденных территориях Азербайджана. Само по себе это звучит ужасно, но практика показывает, что по-другому Ереван раскрывать информацию о расположении смертоносных мин не желает. Что ж, пусть так. Вопрос, пойдет ли Никол на продолжение этого процесса? Или он попытается, как и предыдущие 7 послевоенных месяцев, затягивать его?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Расим Мусабеков, политолог, депутат парламента АР:

— Генсек Совета Европы права в том, что карты минных полей важней, чем немедленное возвращение всех армянских военнопленных. Ведь хотя они и содержатся в заключении, но их жизни и здоровью ничего не угрожает. Тогда как на минах подорвалось полторы сотни азербайджанцев — из которых 28 погибли, а остальные получили тяжелые увечья.

Я уверен, что диалог с правительством Пашиняна по данному вопросу продолжится. Азербайджан принципиально вывел вопрос возвращения лиц, плененных после объявленного перемирия и срока для вывода оставшихся военнослужащих Армении (25 ноября), из-под действия пункта Трехстороннего заявления об обмене пленных и задержанных лиц по принципу «всех на всех». Поэтому дифференциация находящихся в руках азербайджанского правосудия армянских военных и наемников будет продолжена. Те из них, которые неповинны непосредственно в военных преступлениях на азербайджанской территории, могут быть освобождены, но не односторонне, а при условии выполнения Ереваном определенных требований. Среди них передача карт минных полей и по другим освобожденным территориям, вывод оставшихся военнослужащих РА с территории Карабаха и соблюдение обязательства не направлять туда новых своих солдат и офицеров.

Уверен, что при достижении согласия по другим проблемам и выхода на большое мирное соглашение, в качестве жеста доброй воли можно найти решение и по осужденным военнопленным через механизм помилования. Однако вопросы могут решаться не через односторонне заявленные требования и организацию международного давления, а посредством диалога и добросовестного принятия требований другой стороны, и нахождения компромиссов. Как об этом заявлял президент Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов. Баку к такому диалогу и компромиссам готов. Остается ждать, когда Никол Пашинян сформирует новое правительство, полноценный МИД и свою команду переговорщиков.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я бы на месте Азербайджана сейчас не ругал Пашиняна, не ставил его в еще более трудное положение. Он выиграл выборы, и это очень важно. Своей политикой. Фактически, если признаться, если быть объективным — сдача оккупированных земель Азербайджану на его ответственности, он проиграл войну, и всё равно выиграл выборы. Он, как мне кажется, все-таки является партнером Азербайджана в дальнейших переговорах по урегулированию вопроса Нагорного Карабаха. Он честно получил народный мандат и это нужно уважать, в том числе и Азербайджану.

Мне кажется, теперь действительно нужно следовать рекомендациям руководства Совета Европы, обмениваться информацией о минах, и двигаться в сторону дальнейших договоренностей, решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха, так как это сейчас требует и просит СЕ.

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— Передача карт минных полей на азербайджанских территориях, ранее временно подконтрольных Еревану, которые Баку вернул в ходе военной операции осени 2020 года — один из главных шагов со стороны руководства Армении, если оно действительно нацелено на мирное сосуществование с соседними государствами.

Вполне допускаю, что у официального (гражданского) Еревана есть такое устремление, но нет возможности. Даже при условии обмена карт на находящихся у Баку армянских спецназовцев, которые были захвачены при попытке осуществить диверсии, а также других лиц. Ведь ничего нет дороже жизни человека, хотя жизни этих армянских граждан в Азербайджане ничего не угрожает. А вот отсутствие этих карт у азербайджанских саперов значительно тормозит процесс разминирования территории, в результате чего уже гибнут как сами военные, так и мирные жители. В том числе выполняющие свой профессиональный долг журналисты.

Так вот, об отсутствии возможностей. Во-первых, как я ранее уже говорил, вполне можно допустить, что при том хаосе, что творился и продолжает твориться в т.н. Армии обороны НКР (в реальности же – подразделениях Вооруженных сил Армении), не было должного контроля за установкой мин. То есть документы либо утеряны, либо не были переданы «по эстафете» наверх, в Генштаб и Минобороны Армении, и сейчас находятся в руках тех командиров, которые настроены оппозиционно в отношении Никола Пашиняна и жаждут реванша. Как политического внутри страны, так и военного – в территориальном споре с Азербайджаном.

Во-вторых, что более реалистично, все или почти все карты есть у армянского генералитета, однако всем известны, по истории с главой Генштаба, их взаимоотношения с премьером Пашиняном и его окружением. То есть, примерно те же самые причины и цели для непередачи гражданскому руководству страны карт минных полей (вообще или передачи недостоверных). Что в итоге дискредитирует Пашиняна в глазах его визави в Баку (т.е., Вооруженные силы Армении де-факто не подконтрольны ему) и откладывает на неопределенный срок подписание мирного договора между Баку и Ереваном, что предваряет совместная работа над большим пакетом других документов.