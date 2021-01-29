Минкульт Украины включил еще пять артистов из России в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло еще пять российских артистов в список лиц, угрожающих безопасности страны. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

В Минкульте указали, что ранее «в министерство культуры и информационной политики (МКИП) поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, граждан РФ [Ольги] Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, [Дениса] Клявера и Марка Тишмана». «Соответствующими приказами МКИП российские артисты были включены в перечень [лиц, которые создают угрозу нацбезопасности]», — говорится в сообщении.

Внесение артистов в черный список украинского Минкульта означает запрет на показ концертов, передач, фильмов и сериалов по украинскому телевидению с их участием, а также запрет въезда на Украину. При этом в министерстве не уточнили из-за чего было принято такое решение.

В понедельник Минкульт ввел санкции против Юлии Глебовой и Алены Апиной.

Ранее украинские власти запретили въезд в страну более чем 150 деятелям российской культуры, среди которых, в частности, Никита Михалков, Карен Шахназаров, Павел Лунгин, Александр Розенбаум, Валентина Талызина, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Зураб Церетели. Черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу нацбезопасности», Украина впервые опубликовала в августе 2015 года. С тех пор он периодически пополняется. (ТАСС)