Министерство культуры приступило к деятельности по созданию музея Победы и музея Оккупации.

Как передает АПА, об этом на заседании коллегии Минкультуры заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По словам министра, Минкульт провел предварительные мониторинги на территории освобожденных от оккупации Шушинского, Джабраильского, Физулинского, Зангиланского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов. Результаты данных мониторингов будут переданы в международные инстанции.