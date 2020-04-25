Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке. Об этом сообщает 13 канал израильского телевидения.

«Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.