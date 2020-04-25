Министр здравоохранения Израиля подал в отставку

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заявил об отставке. Об этом сообщает 13 канал израильского телевидения.

«Министр здравоохранения Яаков Лицман объявил в субботу премьер-министру Биньямину Нетаньяху, что он хочет уйти со своего поста и просит о портфеле министра жилищного строительства», — говорится в сообщении телеканала.

Журналисты телеканала отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.

| 2020-04-25T23:32:14+00:00 25 апреля 2020, 23:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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