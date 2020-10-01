Министр юстиции Турции позвонил Фикрету Мамедову

30 сентября, по инициативе министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля состоялся телефонный разговор между министрами юстиции Турции и Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе министерства юстиции, в ходе разговора министр Гюль осудил военную провокацию Армении против дружественного и братского Азербайджана, подчеркнув, что перед лицом этих провокаций Турция находится рядом с нашей страной и народом в его справедливой борьбе и на всех платформах будет и впредь поддерживать и защищать справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве.

Министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов, подчеркнув братскую позицию турецкого государства и всего турецкого народа во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, выразил глубокую благодарность своему турецкому коллеге за безоговорочную поддержку Азербайджана. Он отметил, что данная поддержка является ярким олицетворением мудрого изречения «Одна нация, два государства» не только на словах, но и на деле.

Мамедов отметил, слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Турция для нас не только дружественная, но и братская страна, в эти дни, являющиеся моментом истины для нашего народа, Турция, как всегда, находится рядом с Азербайджаном.

В ходе беседы министры также выразили удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами и отметили плодотворное сотрудничество.