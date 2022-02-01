«Этим утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я вернулся из официальной поездки в прошлую пятницу днем, а мои последние отрицательные результаты тестов были получены до моей поездки 21 числа и утром 28 числа. Я следую указаниям моего врача и буду находиться на карантине как минимум в течение следующих пяти дней в соответствии с рекомендациями CDC», — говорится в заявлении дель Торо на сайте ВМС.