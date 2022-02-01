Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что сдал положительный тест на COVID-19, и ушел на самоизоляцию.
Министр отметил, что полностью вакцинирован, а также получил бустерную дозу в октябре 2021 года.
«Этим утром я сдал положительный тест на COVID-19. Я вернулся из официальной поездки в прошлую пятницу днем, а мои последние отрицательные результаты тестов были получены до моей поездки 21 числа и утром 28 числа. Я следую указаниям моего врача и буду находиться на карантине как минимум в течение следующих пяти дней в соответствии с рекомендациями CDC», — говорится в заявлении дель Торо на сайте ВМС.
Министр добавил, что в течение периода изоляции он будет присутствовать виртуально на ключевых встречах и обсуждениях, а при необходимости временно представлять его станет исполняющая обязанности его заместителя Мередит Бергер.