Министр разведки Ирана: США поддерживали Шармахда пока он приносил им пользу

Такие люди, как Шармахд, совершили ошибку, полагаясь на США и сионистский режим, и эти режимы поддерживают таких людей, пока они обеспечивают их интереcы.

Об этом, как передает İRNA, сказал министр разведки Ирана Махмуд Алави.

Махмуд Алави в телевизионном интервью в субботу вечером об аресте Джамшида Шармахда, лидера террористической группировки «Тондар», отметил, что это не первая операция Министерства разведки по выявлению приспешников врагов.

«Интерпол знал, что этот человек террорист, но они не арестовали его, как и Мохаммада-Резу Колахи Самади, который 30 лет жил в Нидерландах. Он был виновником теракта взрыва в офисе партии Исламская Республика», — отметил он.

Напомним, что «Тондар» является сторонником восстановления монархического строя в Иране, который перестал существовать после революции 1979 года.

В 2008 году Шармахд разработал и руководил террористической операцией по взрыву в мечети Сейед аль-Шохада в Ширазе.

В результате этого террористического акта 14 человек были убиты и 215 получили ранения.