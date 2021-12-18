“Из 100 тысяч обращений на получение адресной социальной помощи 50 тысяч получили утвердительный ответ. В Азербайджане действует автоматизированная система, где отсутствует человеческий фактор».

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с руководителями медиа-структур.

Министр отметил, что международные организации предложили 54 странам азербайджанскую систему: «Нелегальные, неучтенные доходы порождают проблемы в назначении социальной помощи. 90 процентов отказов связаны с неправильным оформлением документов. Наибольшие проблемы связаны с мобильными номерами и коммунальными расходами. Предоставленный номер должен принадлежать гражданину. В процессе исследования предоставленных документов мы учитываем и расходы на телефон».

По словам С.Бабаева, в дальнейшем предусмотрено смягчение условий, связанных с предоставлением социальной помощи.

«После легализации всех доходов в стране может измениться и механизм выдачи социальной помощи», — добавил министр.