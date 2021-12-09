Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не в компетенции России решать вопросы, связанные со вступлением в НАТО других стран. Об этом сообщает издание SWI swissinfo.ch.

По словам главы ведомства, он призывает президента РФ Владимира Путина «отойти от края пропасти» из-за Украины, предупредив, что РФ может столкнуться с рядом серьезных последствий.

«Любые действия России, угрожающие суверенитету Украины, будут иметь не только серьезные последствия — могут быть долгосрочные последствия для РФ», — подчеркнул Уоллес.

Уоллес обратил внимание, что разговоры РФ, связанные с окружением НАТО, «были чепухой».

«Только 6% сухопутной границы России граничит со странами НАТО — это вряд ли окружено НАТО», — обратил внимание глава Минобороны Великобритании.

Еще он напомнил, что НАТО является оборонительным союзом, положения которого прописаны в уставах.

В связи с этим, по словам министра, решение о вступлении в НАТО принимают суверенные государства и члены организации, а не Россия. (Газета.Ру)