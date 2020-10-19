Министр обороны Ирана заявил о соглашении с Россией по развитию иранской авиации

Тегеран и Москва сотрудничают в вопросе развития иранской авиации, соответствующие договоренности между странами уже достигнуты. Об этом заявил в понедельник министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами.

«У нас есть важные договоренности с Россией с целью развития [иранских] ВВС,» — цитирует его агентство ISNA. Министр добавил, что у Ирана «есть соглашения о военном [сотрудничестве] на новом этапе после отмены оружейного эмбарго [в отношении Тегерана] с Китаем и РФ».

При этом военный отметил, что «Иран ни в коем случае не хочет гонки вооружения, которая превратит регион в бочку с порохом». «Мы готовы подписать военное соглашение со странами Персидского залива с целью установления региональной стабильности», — сказал он.(ТАСС)