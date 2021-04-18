Министр обороны Германии заявила, что Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы

Россия представляет «конкретную и непосредственную» угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала в субботу, 17 апреля, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках проходившей онлайн конференции «Кёнигсброннские разговоры» фонда имени Конрада Аденауэра.

«Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы, — уверена глава оборонного ведомства Германии. — Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы».

Крамп-Карренбауэр, в частности, обвинила Россию в развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование. «Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне», — утверждает она. (DW)