Израиль недоволен нормализацией ситуации в Сирии и пытается спровоцировать там внутренний конфликт. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в беседе с журналистами по возвращении из северной части Кипра, где находился с визитом.

«Атмосфера мира и спокойствия — это последнее, чего хочет Израиль. Он обеспокоен окончанием гражданской войны, которая много лет продолжалась в Сирии, тем фактом, что сирийский народ сам определяет свое будущее, а также тем, что в стране формируется единство и целостность. По этой причине он пытается создать новую конфликтную обстановку, провоцируя некоторые группировки в Сирии. Израиль, который не колеблясь поджигает регион, также весьма обеспокоен влиянием Турции в регионе и достигнутыми ею успехами», — приводит слова Эрдогана агентство Анадолу.

Он добавил, что «каждый должен стремиться построить новую Сирию, основанную на единстве и территориальной целостности». «Израильские провокации обещают только кровь, слезы и смерть. Вся нынешняя Сирия — это формула процветающего будущего. Как мы всегда заявляли, мы не позволим втянуть нашего соседа Сирию в новый конфликт», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган указал, что политика Израиля в отношении Сирии «представляет угрозу миру и спокойствию». «Мы также внимательно следим за тем, какие шаги он предпринимает или планирует предпринять в отношении Турции. Почему мы прекратили все торговые отношения с Израилем? Потому что мы знаем, что враг моего друга также враждебен и по отношению к нам. Мы не ожидаем гуманности от Израиля, который в настоящее время безжалостно сбрасывает бомбы на невинных людей в Газе и превращает весь регион в руины. Израиль питается кровью и хаосом. Правительство Сирии пытается обеспечить мир, социальный мир и экономическое развитие после революции», — заявил турецкий лидер.