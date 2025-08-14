Европейский союз не будет менять свою санкционную политику в отношении России и продолжит оказывать давление посредством новых санкций.

Об этом журналистам заявила официальный представитель ЕС Арианна Подеста.

По ее словам, Европейская комиссия отвергает слухи о том, что санкции могут быть пересмотрены в случае достижения перемирия.

«Европа будет сохранять давление на Россию. Мы уже приняли 18 пакетов санкций и работаем над 19-м. Надеемся, что сможем принять его в следующем месяце», — сказала Подеста.

Она добавила: «Мы знаем, что санкции работают, и будем продолжать их применять. Все остальное — это чистые спекуляции. Реальность такова: Европа продолжает сохранять полное давление на Россию».

По ее словам, санкционные меры являются частью более широких усилий ЕС по поддержке Украины, наряду с военной помощью и инвестициями в оборонную промышленность.

Подеста подчеркнула, что цель этих мер — «поставить Украину в позицию силы на переговорах с Россией, если и когда они состоятся» и «гарантировать ее способность защищаться в долгосрочной перспективе».

В Брюсселе считают, что санкционный режим уже наносит значительный урон российской экономике. В качестве примера представители ЕС указывают на снижение доходов от экспорта энергоносителей, ограничения в доступе к западным технологиям, а также проблемы в логистике и финансовом секторе РФ. По данным Еврокомиссии, санкции усиливаются поэтапно — с акцентом на обходные схемы и сектора, критичные для ведения войны.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что некоторые страны ЕС рассматривают возможность пересмотра санкционной политики в обмен на шаги Москвы к прекращению огня в Украине.