Стамбул принял решение поэтапно ввести в отношении Израиля некоторые новые меры противодействия. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает ТАССТАСС.

«Нет оправдания тому, что Израиль блокирует наши попытки доставить помощь жителям сектора Газа. В связи с такой ситуацией мы приняли решение ввести ряд новых мер против Израиля. Одобренные нашим президентом данные меры будут реализовываться безотлагательно и поэтапно», – сказал он.

Фидан не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь, но при этом добавил, что войска Ирана будут действовать, пока Израиль не объявит о полном прекращении огня и не объявит, что гумпомощь беспрепятственно пойдет в анклав.